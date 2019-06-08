الإعلان عن قوائم المرشحين الأولية لانتخابات مجلس الاتحاد السعودي

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أعلنت لجنة الانتخابات قوائم المرشحين الأولية لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في دورته الرابعة، وقائمة أعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

وأوضحت اللجنة، أنه تقدم لانتخابات اتحاد الكرة، خمسة مترشحين، بينهم اثنان على القائمة الانتخابية، و3 بدون قائمة انتخابية.

وأوضح بيان اللجنة أن ملف المرشح ياسر بن حسين بن محمد المسحل هو الملف الوحيد مكتمل الشروط في السباق الانتخابي لرئاسة مجلس إدارة اتحاد القدم.

وقالت اللجنة: "تقدم للجنة عدد 5 مترشحين على التفصيل التالي: (2) قائمة انتخابية، (3) بدون قائمة انتخابية".

وأوضحت: "قامت الجنة بفحص وتدقيق كافة ملفات المترشحين، وبعد إطلاعها على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليه في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات فإن من استوفوا الشروط المطلوبة قائمة انتخابية واحدة هي:

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ياسر المسحل - رئيس

خالد بن عواض الثبيتي – نائب الرئيس

الأعضاء: (أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد بن مقرن، عبدالله بن حسن كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النصر، نعيم البكر).

وأكدت اللجنة على "حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمقرها في مدينة الرياض خلال الفترة من الحادية عشر صباح يوم الأحد 9 يونيو إلى الخامسة مساء الثلاثاء 11 يونيو 2019.

وفي شأن متصل أعلنت لجنة الانتخابات القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الجمعية والتصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد القدم في دورته الرابعة.

وضمت القائمة 42 ناديا وعدد 2 يمثلون روابط دوري الأندية المحترفة و عدد 3 يمثلون اللجنة الأولمبية العربية السعودية.