لينارد يضع رابتورز على بعد فوز من اللقب الحلم

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



وضع النجم كواهي لينارد فريقه تورونتو رابتورز على بعد فوز من احراز لقبه الأول في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه على مضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 105-92 الجمعة وتقدمه 3-1 في سلسلة الدور النهائي.

وكعادته في الادوار الاقصائية، قدم لينارد (27 عاما) اداء رائعا وحمل فريقه، خصوصا في الربع الثالث، ليسجل 36 نقطة و12 متابعة ويقترب من احراز لقبه الثاني بعد الأول مع سان أنتونو سبيرز في 2014 عندما كان أفضل لاعب في الدور النهائي.

وفي وقت كانت النتيجة متقاربة، أخذ لينارد الامور على عاتقه من نجمي غولدن ستايت ستيفن كوري وكلاي طومسون العائد من اصابة، فسجل 17 نقطة في هذا الربع لوحده وامطر تورونتو سلة خصمه بـ 37 نقطة مقابل 21 للمضيف.

شرح لينارد (5 ثلاثيات من 9 محاولات) أسباب فوز فريقه "المفتاح كان اللعب الدفاعي بشكل رئيس. في الشوط الثاني بدأنا بتسجيل بعض السلات وحافظنا على بقائنا في المباراة".

وستكون الفرصة سانحة لتورونتو الذي تأسس قبل 24 سنة فقط كي ينهي السلسلة على أرضه الاثنين، عندما يستضيف المباراة الخامسة في سلسلة من اصل سبع مباريات محتملة.

قال نيك نورس مدرب رابتورز الذي اضاف له لاعب الارتكاز الاسباني سيرج ايباكا 20 نقطة والكاميروني باسكال سياكام 19 نقطة "سنعود الى هناك وسيقدمون اداء مجنونا. لم نتحدث عن نتيجة السلسلة ونعلم ان هذا الفريق رائع، ونعرف كم من الصعب أن تغلب عليهم".

حافظ لينارد على هدوئه "يجب أن نكون صبورين. الأمر لا يهم إلا إذا حققت فوزك الرابع. يجب أن نبقى واثقين بانفسنا، صبورين، لا نستعجل ونرى كيف تسير الأمور".

ويتعين على ووريرز الفوز في ثلاث مباريات متتالية، اثنتان منها خارج ملعبه، لاحراز لقبه الثالث تواليا والرابع في آخر خمس سنوات.

قال نجمه وموزعه ستيفن كوري (27 نقطة) "لم تنته الأمور بعد. لا زلنا نقاتل ونحاول تخطي المرحلة الحرجة. لا زلنا نملك فرصة الفوز".

مرة واحدة في 34 مناسبة، نجح فريق في قلب تخلفه 1-3 ليحرز اللقب، عندما قاد ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز الى الفوز على غولدن ستايت بالذات 4-3.

Advertisements

- "فرض مشيئته" -

قال مدرب ووريرز ستيف كير "لا أعتقد ان الامر مرعب. ننظر الى الامر بمثابة التحدي. يجب أن نضمد جراحنا الليلة، خسارة صعبة، لكن المباراة التالية بعد أيام قليلة. سيكون لدينا ما يكفي من الطاقة وسنكون جاهزين للانطلاق".

ومرة جديدة غاب عن ووريرز هدافه كيفن دورات، أفضل هداف في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لهذا الموسم بمعدل 34.2 نقطة في المباراة، لاصابته منذ قرابة شهر في ربلة الساق.

وامتدح لاعب ووريرز درايموند غرين خصمه لينارد "يجب أن تمنحه الرصيد. فرض مشيئته على المباراة وجميع الشبان لحقوا به".

وعلى غراره، قال كوري الذي سجل 47 نقطة في المباراة السابقة "لعب بشكل رائع. سجل كل رمية كبيرة. تسديدات منحت فريقه الزخم في الربع الثالث، ثم احتفظوا بالفارق".

شخصية لينارد الهادئة انعكست على آراء رفاقه، فقال الموزع كايل لاوري (10 نقاط و7 تمريرات حاسمة): "انسحب سلوكه على باقي أعضاء الفريق. نملك لاعبين ناريين ومشاكسين لكن أقدامنا ستبقى على الأرض. بالطبع أضاف كواهي الكثير لهذه الناحية".

زميله فريد فان فليت الذي خرج مصابا بجرح في عينه، رأى ان ووريرز لم يكن بمقدوره ايقاف لينارد "لا يوجد دفاع أو خطط لذلك. سجل ثلاثيتين متتاليتين بعد الاستراحة. كان بمثابة المؤشر لما ينتظرنا في الربع الثالث وباقي الشوط. وضعنا ذلك في موقع جيد".

وعندما حاول لاعبو ووريرز ايقاف لينارد، سهلت المهمة أمام لاعب الارتكاز ايباكا الذي سجل 20 نقطة بعد نزوله بديلا.

قال اللاعب الكونغولي الذي حمل الوان اوكلاهوما سيتي سابقا "عرفنا انهم سيحاولون ايقاف كواهي، لذا حاولت ان استفيد من المساحات".

تحدث مدربه نورس عن مزاياه "كان رائعا. عندما يبدأ بصد الكرات، تأتي المتابعات والهجمات وحتى تسديداته الطائرة".

وهذه أول مرة منذ 2014 ينجح فريق في اسقاط غولدن ستايت مرتين تواليا على ملعبه "أوراكل أرينا" في أوكلاند ضمن البلاي اوف. وقد تكون المباراة الاخيرة له في هذا الملعب الذي افتتح هام 1966، لانه سينتقل الموسم المقبل الى ملعبه الحديث في قلب سان فرانسيكو.