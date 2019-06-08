شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة وإنبى يتنافسان على ضم "عجوز" بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل إنبى فى منافسة مع مصر المقاصة حول ضم أحمد العجوز، لاعب وسط بتروجت، بعد هبوط الأخير إلى دورى القسم الثانى، ويبحث النادى الفيومى بجانب إنبى عن دعم صفوفهما بلاعب خط وسط بالموسم الجديد.

وجاء دخول إنبى فى صفقة ضم العجوز خاصة فى ظل حاجة الفريق البترولى لتعويض رحيل حمدى فتحى فى يناير الماضى للأهلى بجانب انتهاء فترة استعارة محمد أشرف روقة من الزمالك وعودته إلى النادى الأبيض مع محاولات تجديد تلك الإعارة بجانب التفاوض مع العجوز.

ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة بعد العودة إلى إدارة ناديه حيث يرغب فى تحديد مصيره مبكرا حتى يكون ضمن صفوف فريقه الجديد فى فترة الإعداد للموسم المقبل.