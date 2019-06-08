شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يحدد احتياجات الزمالك من الرباعى المحترف قبل إشارة الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلال الأيام المقبلة، لدراسة مدى احتياج الفريق من كل لاعب من الرباعى المحترف.

ويضم الزمالك وسط صفوفه حاليًا أربعة لاعبين محترفين، التونسيان فرجانى ساسي وحمدى النقاز، والمغربيان حميد أحداد، وخالد بوطيب.

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وتأتى جلسة المدير الفنى للزمالك مع رئيس القلعة البيضاء من أجل تحديد مدى احتياج الفريق من كل لاعب، وإمكانية تعويضه بالعناصر المحلية المتاحة، خاصة فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المعارين، والمنتظر أن يحسم ملفهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك مصير لاعبيه المحترفين، وتحديد إمكانية رحيل أحدهما فى الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى يتمكن الجهاز الفنى من إعادة أى من لاعبيه الأفارقة المعارين، أو التعاقد مع أخرين جدد، خاصة أن اللائحة تنص على عدم قيد أكثر من 4 لاعبين أجانب فى قائمة الفريق.