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صور.. "شقاوة وحب ودلع" مشاهير الكرة فى عرض البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للبحر سحر غامض وجمال آسر يجعل مشاهير الكرة يرتبطون به بقصص عشق لا تنتهى، لاسيما أنه الملاذ الآمن لأى منهم كلما سنحت ظروفه وأعطته الحياة الكروية فرصة للابتعاد عن صخب البطولات المحلية والدولية، فيسارع لقضاء العطلة مع عائلته على شواطئ البحر، حيث الهدوء والمناظر الخلابة للهروب من صخب المباريات والمعسكرات.

ونرصد أشهر صور مشاهير الكرة فى عرض البحر مع الأسماك والمناظر الخلابة..

 

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محمد صلاح فى الساحل الشمالى

محمد صلاح فى الساحل الشمالى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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