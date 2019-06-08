صور.. "شقاوة وحب ودلع" مشاهير الكرة فى عرض البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للبحر سحر غامض وجمال آسر يجعل مشاهير الكرة يرتبطون به بقصص عشق لا تنتهى، لاسيما أنه الملاذ الآمن لأى منهم كلما سنحت ظروفه وأعطته الحياة الكروية فرصة للابتعاد عن صخب البطولات المحلية والدولية، فيسارع لقضاء العطلة مع عائلته على شواطئ البحر، حيث الهدوء والمناظر الخلابة للهروب من صخب المباريات والمعسكرات. ونرصد أشهر صور مشاهير الكرة فى عرض البحر مع الأسماك والمناظر الخلابة..



















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محمد صلاح فى الساحل الشمالى

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