شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يسلم تقريره الفنى لمجلس إدارة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم رمضان السيد، المدير الفنى لفريق النجوم، تقريره الفنى لمجلس الإدارة برئاسة محمد الطويلة لتجهيز الفريق بشكل جيد قبل مشاركته فى دورى القسم الثانى بالموسم المقبل.

وعقد رمضان السيد جلسة مع محمد الطولية، سلمه خلالها التقرير الفنى، والذى جاء فيه احتياجات الفريق، وكذلك اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم نظرًا لعدم الحاجة لهم فى الوقت الحالى.

وهبط فريق النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى الدورى الممتاز الموسم الحالى، لأول مرة فى تاريخه.