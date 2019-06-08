أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 8 يونيو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أحمد مدبولى يتلقى 4 عروض تمهيداً للرحيل عن الزمالك نهاية الموسم، الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية.

أحمد مدبولى يتلقى 4 عروض تمهيداً للرحيل عن الزمالك نهاية الموسم

تلقى أحمد مدبولى، صانع ألعاب الزمالك، 4 عروض من خلال وكلاء اللاعبين من أندية الإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة والجونة، للانتقال إلى أحدهم فى فترة الانتقالات الصيفية.

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

أرسلت إدارة النادى الأهلى، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط فى حق النادى ببطولة الدورى هذا الموسم، وكشفت المذكرة العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلاً عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدورى.

خزينة الزمالك تنتعش بـ21 مليون جنيه خلال الأسبوع الجارى

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كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن خزينة القلعة البيضاء سوف تستقبل خلال الأسبوع الجارى ما يقرب من 21 مليون جنيه، وهى المكافأة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للفائز بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

"البليلة وعسل النحل" على مائدة إفطار الفراعنة فى معسكر برج العرب

حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على وضع نظام غذائى للاعبين بالاتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج، وجاء فى مقدمة النظام الحرص على تناول اللاعبين بليلة بلبن خالى الدسم فى الفطار مع عسل النحل.

لاعبو الزمالك يتسلمون 100 ألف جنيه نقداً تحفيزاً لحسم لقب الدورى

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن لاعبى الفريق الأبيض تسلموا 100 ألف جنيه من خزينة القلعة البيضاء بشكل فورى، بعد رفع الحظر عن المستحقات من قبل مجلس إدارة النادى الأبيض.

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جيانى إنفانتينو، بعض التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم والتى سيتم تطبيقها على جميع البطولات اعتبارا من 1 يونيو الجارى.

الزمالك يشترط موافقة كتابية من خالد جلال قبل رحيل أى لاعب

اتفق مجلس الزمالك مع خالد جلال، المدير الفنى للفريق، على عدم رحيل أى لاعب خلال الوقت الحالى من لاعبى الفريق الأساسيين، خاصة أن الفريق مازال يرتبط بمرحلة حسم لقب الدورى، حيث توقفت المسابقة استعدادا لخوض المنتخب الوطنى لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ويحتاج الأبيض للفوز بهم من أجل التتويج بلقب الدورى.