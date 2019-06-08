شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الأهلي يرفع شعار "ممنوع كبار السن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مجلس إدارة النادي الأهلي شعار "ممنوع كبار السن" خلال الفترة المقبلة، لسعى القلعة الحمراء لبدء مرحلة جديدة خلال السنوات المقبلة ومعالجة بعض السلبيات خلال المرحلة الأخيرة. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

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