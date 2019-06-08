شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر رد اتحاد الكرة قبل التصعيد فى أزمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النادي الأهلى رد اتحاد الكرة على بيانه الذى أصدره صباح اليوم بشأن أزمة جدول الدورى، قبل التصعيد، وذلك على حد قول أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلى، "نرفض خوض المباريات المتبقية بعد كأس الأمم ومصممون على تنفيذ طلباتنا المنطقية.. ننتظر رد اتحاد الكرة قبل اتخاذ خطوتين للتصعيد، ليس من بينهما الانسحاب".
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