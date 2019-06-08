شكرا لقرائتكم خبر عن سفر مختار مختار للساحل الشمالى يؤجل اجتماع لجنة التعاقدات بالإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الإنتاج الحربى تأجيل اجتماع لجنة التعاقدات، الذى كان مقررا له اليوم السبت، حتى الاثنين المقبل بسبب سفر مختار مختار المدير الفنى للفريق للساحل الشمالى لقضاء إجازته هناك بعد عناء موسم طويل.

وكانت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، بصدد عقد جلسة اليوم السبت لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج وأيضاً مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 44.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".