شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبدأ الاستعداد للموسم الجديد أوائل يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى أسوان والجهاز الفنى للفريق على بدء الإعداد للموسم الجديد فى الدورى الممتاز أول يوليو المقبل.

وصعد أسوان للدورى الممتاز مؤخراً بعد الغياب موسمين قضاها فى دورى القسم الثانى.

Advertisements

واستقر مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، على بدء الإعداد للموسم الجديد أوئل الشهر المقبل، حيث سيُقيم الفريق معسكراً داخلياً بإحدى المدن الساحلية يخوض حلاله عدد من المباريات الودية.

ويحاول أسوان تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب جيد حيث ضم جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت لمدة موسمين.