محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
فاز النمساوي دومينيك ثيم على نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).
وكانت الأمطار واصلت مطاردتها لمباريات البطولة وتسببت اليوم السبت في إيقاف اللعب مجددا، قبل أن يستأنف اللقاء الذي استغرق أربع ساعات و14 دقيقة على مدار يومين.
وتغلب ثيم على ديوكوفيتش في المجموعات (3-2)، وجاءت النتائج كالتالي: 6 / 2 و3 / 6 و7 / 5 و5 / 7 و7 / 5.
وتأهل ثيم المصنف الرابع عالميا إلى المباراة النهائية للمسابقة، ليواجه الإسباني رافائيل نادال حامل اللقب في نهائي مكرر، الذي أقصى السويسري روجر فيدرير من نصف النهائي أمس الجمعة.
وتقام المباراة النهائية غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة "beIN SPORTS HD 9".
كانت هذه تفاصيل خبر نهائي مكرر.. ثيم يضرب موعدًا مع نادال بإقصاء ديوكوفيتش في رولان جاروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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