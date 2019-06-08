مصدر باتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. كيف سيحل أزمة الأندية المشاركة في إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري موقف الجبلاية من الخطاب الذي أرسله الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن تسجيل الأندية التي ستشارك في البطولات القارية بالموسم المقبل.

وقال المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة سيعرض على كاف وضع أرقام بدلاً من أسماء الفرق لحين تحديد موقفها بعد نهاية الدوري.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطر الجبلاية في الأسبوع الماضي بضرورة تسجيل الاتحاد المحلي للأندية الممثلة لها على أن يكون الموعد النهائي 30 يونيو الجاري.

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وتأكدت مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم في أحد المركزين الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الأحمر الصدارة حاليا برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

أما الفريق الثاني فلم يتحدد بعد، حيث تعادل الزمالك مع حرس الحدود (1-1)، في الوقت الذي توقفت فيه مباريات الدوري، لحين الانتهاء من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو.

وظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، خلف بيراميدز صاحب المرتبة الثانية الذي يمتلك 70 نقطة بعد إنهاء مبارياته بالمسابقة.

ويتبقى للفريق الأبيض ثلاث مباريات بعد أمم إفريقيا، أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، كما سيلعب الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب قبل خوض لقاء القمة في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.