مصدر: الأهلي يستعد لتصعيد أزمة الدوري بشكويين جديدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول في الأهلي أن النادي يتجه لتصعيد أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مواعيد مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري (2018-2019) بتقديم شكويين جديدتين لدى جهتين داخل مصر.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، بجانب جهة أخرى داخل مصر للفصل فيها بشق عاجل.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- أن الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة على المذكرة التي أرسلها النادي للجبلاية اليوم قبل تصعيد الأزمة.

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وأرسل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب صباح اليوم السبت مذكرة إلى اتحاد الكرة ومديره التنفيذي ثروت سويلم، يؤكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وكشف النادي في المذكرة عن "العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية".

وكان الأهلي هدد بالانسحاب من بطولة الدوري المصري حال استكمال المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة بعد خوض 32 مباراة، ويأتي بيراميدز ثانيا برصيد 70 نقطة بعد إنهاء مبارياته في المسابقة، والزمالك في المرتبة الثالثة برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات في المسابقة.