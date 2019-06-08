الأمطار تطارد مباراة ديوكوفيتش وثيم في رولان جاروس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ): واصلت الأمطار مطاردتها لمباريات بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) للتنس وتسببت اليوم السبت في إيقاف اللعب مجددا. وتوقفت المباراة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والنمساوي دومينيك ثيم المصنفين الاول والرابع للبطولة في المربع الذهبي للبطولة. وكانن النتيجة تشير لتقدم ثيم على ديوكوفيتش 6 / 2 و3 / 6 و7 / 5 و5 / 7 و4 / 1 .

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