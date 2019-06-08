خاص.. جلسة تحسم مصير معروف يوسف مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشف النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك أنه سيعقد جلسة مع مسؤولي النادي لحسم مستقبله مع القلعة البيضاء.

وانتهت إعارة لاعب الزمالك مع الشرطة العراقي بنهاية الموسم الجاري (2018-19).

وقال معروف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه سيعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقفه مع النادي.

وأصبحت فرصة اللاعب في العودة للفريق صعبة في ظل عدم وجود مكان شاغر للاعبين الأجانب.

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ويتجه مسؤولو الزمالك لتسويق معروف يوسف بإعارته أو بيعه نهائيًا، وفقا للعروض التي ستصل إلى اللاعب.

وجدد صاحب الـ27 عاما تعاقده مع الزمالك في مطلع الموسم الحالي قبل إعارته لنادي الشرطة العراقي، قبل أن يرحل بعد ضم الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وكان الزمالك تعاقد مع معروف يوسف في يوليو 2014 قادمًا من اتحاد الشرطة ضمن صفقة ثلاثية مع خالد قمر وأحمد دويدار، بعد صراع مع النادي الأهلي بفترة الانتقالات وقتها.

جدير بالذكر أن معروف خاض 133 مباراة بقميص الزمالك وسجل 7 أهداف وصنع 14، متوجًا مع الأبيض بالدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر (ثلاث مرات).