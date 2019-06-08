ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح نيكاراجوا بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قاد ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، منتخب بلاده الأرجنتين لاكتساح نظيره نيكاراجوا بخماسية مقابل هدف، استعداداً لخوض بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وسجل ميسي هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "بيسينتيناريو" في مدينة سان خوان الأرجنتينية، في الدقيقتين 36 و38.

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وأحرز لاوتارو مارتينيز لاعب الأرجنتين هدفين في الدقيقتين 62 و72، واختتم روبيرتو بيرييرا خماسية التانجو في الدقيقة 80، بينما سجل جوان باريرا هدف نيكاراجوا الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات كوبا أمريكا التي تبدأ في الـ15 من الشهر الجاري بالبرازيل.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره كولومبيا، السبت المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات باراجواي وقطر.