فلاش باك.. بأي طريق سرت يا باسم يا مرسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"بدأت في عثماثون طنطا وأنا بعمر 14 بفريق يتواجد به محمد صلاح ثم انتقلت للمقاولون مع سعيد الشيشيني وكان صلاح أيضًا في المقاولون و أتابع مبارياته حاليًا مع تشيلسي وأنتظرها مخصوص وشرف لأي لاعب يكون مثله".

"لكن بعد موسم في المقاولون عدت لطنطا ومنه انتقلت لصفوف ناشئي بتروجت؛ حيث لعبت معه لمدة موسمين قبل أن يتم تصعيدي للفريق الأول".

باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي يُعرف نفسه للجمهور في ثاني لقاء تلفزيوني له، مع الإعلامي كريم حسن شحاتة ببرنامج كرة كل يوم بتاريخ 20 أبريل 2014.

بلا نادي

بعد موسم في الممتاز مع بتروجت رحل باسم مرسي عن صفوف النادي البترولي بـ 4 أهداف سجلها وهدف صنعه خلال 13 مباراة دون أي وجهه مُحددة قبل أن ينضم لصفوف الإنتاج الحربي.

"هناك شخصًا ما دوره في بتروجت معرفة من يغيب عن المران ويخصم له ينقل عني أحاديثًا سيئة جعلت عددًا من الأندية تتراجع عن ضمي بعد رحيلي عن الفريق ".. باسم مرسي يتحدث لكريم حسن شحاته عن الفترة التي عاشها بعد رحيله عن بتروجت.

" سعيد في الإنتاج وعلى علم بالأحاديث الحالية حول رغبة الزمالك في ضمي وإسماعيل يوسف المدير الفني للفريق لن يقف في طريقي شرط نبقى في الممتاز ولو استمريت في الإنتاج سأكون سعيدًا أيضًا".. باسم مرسي في ذات الحلقة يتحدث عن إمكانية انتقاله للزمالك.

المنتخب

" لم ألعب أبدًا بصفوف منتخب مصر في فترة الناشئين أتمنى تمثيل مصر طبعًا.. كنت من هدافي الدور الأول مع بتروجت ولم أنضم ولكن هي اختيارات من حق المدير الفني".. باسم مرسي يكشف لكريم حسن شحاته في حلقة 20 أبريل 2014 عن حلمه بالانضمام للمنتخب.

وها الأحلام تتحقق سريعًا.. شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر حينها ضم باسم مرسي لاعب الإنتاج لقائمة المنتخب في معسكره الذي سيخوض خلاله مباراتين وديتين في مايو ويوليو 2014.

30 مايو 2014

باسم يجلس على مقاعد البدلاء في الودية الأولى أمام تشيلي التي هُزم بها منتخبنا الوطني بنتيجة 3 – 2 .

4 يوليو 2014

منتخب جاميكا يتقدم على المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف شوقي غريب يدفع بباسم مرسي في الشوط الثاني من المباراة ليرد لاعب الإنتاج الجميل لمدربه بهدف في الدقيقة 72 بعد 17 دقيقة من مشاركته.

محمد صلاح يُرسل عرضية من جهة اليمين تصل لباسم مرسي داخل منطقة الجزاء ليحولها برأسها هدفًا في مرمى جاميكا لينتهي اللقاء الودي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الزمالك

ظهر يوم الثلاثاء 1 يوليو 2014 مصور نادي الزمالك يلتقط صورة للاعب فريقهم الجديد باسم مرسي ورئيس النادي ممسكان بقميص رقم 10 سيرتديه اللاعب القادم من الإنتاج بداية من الموسم المقبل 2014/2015.

باسم صاحب الـ 22 عامًا في ذلك الوقت كان قد سجل مع الإنتاج الحربي 10 أهداف خلال 17 مباراة خاضها معه ببطولتي الدوري والكأس موسم 2013/2014.

"شرف لي ارتداء قميص الزمالك بعد تقدير مسؤوليه لي جيدًا فهو النادي الأقوى حاليًا الذي استطاع ضمي من الإنتاج الذي كان يرفض رحيلي ولكن هذه رغبتي".. باسم مرسي يُعلق على توقيعه عقودًا للزمالك لمدة 3 مواسم لبرنامج "النهار رياضة" مساء 1 يوليو 2014.

التوّهج

تُسجل 20 هدفًا وتصنع 6 لزملائك في موسمك الأول مع فريقك.. أي انطلاقة أروع من هذه!.. هذا ما فعله باسم مرسي مع الزمالك خلال 36 مباراة ارتدى قميصه بها ببطولتي الدوري والكأس موسم 2014/2015 ليُساهم بشكل كبير في تتوّيج الزمالك بالثنائية لأول مرة منذ 28 عامًا حينها.

الابتعاد عن المنتخب

رغم تألق باسم مرسي مع الزمالك إلا أنه لم ينضم مرة أخرى للمنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2015.

العودة

الجميع ينتظر باسم مرسي في الموسم الثاني له مع الزمالك ويُطالب الكثير بضمه لصفوف المنتخب في ظل أزمة عدم وجود مهاجمين بالفريق الوطني.

بالفعل الأرجنتيني هيكتور كوبر ضم مُهاجم الزمالك باسم مرسي لمعسكره في مارس 2015 وأشركه أمام غينيا الاستوائية؛ حيث سجل باسم مرسي هدفًا ضمن هدفين سجلهما الفريق وغاب في المباراة التالية أمام مالاوي في 8 يونيو 2015.

الحراق

بعد انضمامه للمنتخب مرة ثانية افتعل باسم مرسي أزمة بنشر صورة له بقميص المنتخب رقم 22 ـ الذي سبق وارتداه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ـ ومعه"قرن فلفل" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي مما أثار الغضب ولكنه عاد واعتذر..29 مارس 2015.

موقف صعب

كوبر ضمه مره أخرى للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2017 ولكن والد اللاعب توفى قبل 4 أيام من مباراة المنتخب أمام تنزانيا.

باسم عاد لطنطا لحضور عزاء ودفن والده في الوقت الذي يراهن عليه الجميع لقيادة هجوم المنتخب.

"عمري ما هنسى والدي ولكن سأذهب للمنتخب وأركز لأُسعد شعب مصر؛ لم نصعد منذ فترة ويارب أكون سببًا حتى ولو 1% لنصعد ونُسعد الجميع وسأهدي الفوز لوالدي ولكل الناس".. باسم مُرسي يتحدث من داخل أحد غرف منزله في طنطا لمراسل قناة النهار على هامش عزاء والده في حلقة أُذيعت بعد يومين من الوفاة 12 يونيو 2015.

الكرة تصل لمحمد صلاح على يمين الملعب يرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65 يحولها باسم مرسي هدفًا ثانيًا للمنتخب الوطني.. لا يحتفل ويُشير على شريطة سوداء بيده ويُقبلها في مباراة انتهت بفوز مصر بثلاثية.

"باسم يمتلك حماسًا على أعلى مستوى وقدرات فنية تؤهله للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية".. هيكتوبر كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة تنزانيا 14 يونيو 2015.

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تراجع

باسم مرسي لم يظهر في الموسم التالي له مع الزمالك 2015/2016 كما اعتاده جمهوره فخلال 44 مباراة خاضها سجل 16 هدفًا وصنع 3 بجميع البطولات التي شارك بها.

ثقة كوبر

ولكن رغم ذلك يحظى باسم مرسي بثقة كوبر المدير الفني للمنتخب ويواصل المشاركة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ويسجل 3 أهداف ضمن خماسية التهم بها المنتخب الوطني شباك تشاد في 6 سبتمبر 2015 ثم شارك لمدة شوط في ودية أمام زامبيا 11 أكتوبر 2015 ولكن لم يُسجل.

أزمة مع الزمالك

أكتوبر 2015

باسم مرسي يُخالف تعليمات رئيس النادي بإجرائه مداخلة بفضائية LTC؛ حيث توجه بالشكر خلالها لمديره الفني البرتغالي فيريرا على دوره مع الفريق ودافع عن زميله علي جبر بشأن عقوبة وقعت عليه حينها ليدخل في أزمة مع رئيس النادي الذي عرضه للبيع قبل أن يتم حل الخلاف بينهما.

لازال مع المنتخب

رغم الأزمة مع رئيس الزمالك، باسم مرسي ينضم لمعسكر المنتخب مطلع 2016 ويُشارك في مباراتين وديتين من أصل 3 ويُسجل هدفًا أمام ليبيا قبل أن يُتبعد من باقي المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2017.

أزمة جديدة

وبالتزامن مع هذه الفترة دخل اللاعب في أزمات أخرى مع رئيس الزمالك:

أبريل 2016

باسم يدخل في مشادة مع مدير الكرة بفريقه عبد الحليم علي وزميله محمد سالم ليُقرر رئيس النادي تجميده.

الأمور تتحسن وباسم يعود ولكن ليخلق مشكلة أخرى بحضوره حفل زفاف أحد قيادات رابطة وايت نايتس ـ المنتمية لجمهور الزمالك والتي يُحاربها رئيس ناديه ـ فيتم تجميده في أغسطس 2016.

ليُنهي باسم مرسي موسمًا لم يكن كما ينتظره الجميع له مع الزمالك.

العودة للمنتخب

باسم يعود مرة أخرى للفريق الوطني ويُشارك في معسكر المنتخب بشهر أغسطس وسبتمبر 2016 ؛ حيث خاض 67 دقيقة من المباراة الأولى أمام غينيا 30 أغسطس 2016 ولكن لم يُسجل وشاهد المباراة الثانية أمام جنوب أفريقيا 6 سبتمبر 2016 من على مقاعد البدلاء.

رغم عدم التهديف باسم يتواجد مع المنتخب ويخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام الكونغو وغانا ولكن لا يُسجل ولم ينضم بعدها مرة أخرى لقائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2017.

"مش متابع والله.. لكن أعلم بنتيجة مباريات المنتخب التي يخوضونها حاليًا وأتمنى لهم التوفيق ويعودوا بكأس الأمم إن شاء الله"، باسم مرسي يرد على مراسل أون سبورت بشأن رؤيته لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2017، على هامش خوضه مرانًا في الزمالك 31 يناير 2017.

وهي التصريحات التي قابلها سيل من الانتقادات والسخرية أيضًا.

وكذلك لم ينضم باسم مرسي لقائمة مصر التي ستُشارك لكأس العالم بروسيا 2018.

"لن أموت لعدم تواجدي مع المنتخب في كأس العالم.. نعم حزنت ولكن لم أنضم في أفضل حالاتي فلن أنضم الآن.. وهناك من يصل كلام خطأ للمدير الفني".. باسم مرسي يرد على سؤال إبراهيم فايق في برنامجه الإذاعي عن عدم تواجده بصفوف المنتخب 9 يونيو 2018 لتقابل التصريحات موجة أخرى من الانتقادات.

باسم مرسي لم يعد كما جاء للزمالك فقد أنهى موسمه الثالث 2016/2017 مع الزمالك مُسجلاً 11 هدفًا خلال 35 مباراة كما صنع هدفًا لزملائه.

الاحتراف

بعد تجديد باسم مرسي عقده مع الزمالك شارك معه موسم 2017/2018 ولكن ظهر بنسخة هي الأسوأ له بالقميص الأبيض؛ حيث سجل 3 أهداف خلال 21 مباراة شارك بها وصنع 5 لزملائه ليجد في الاحتراف ملاذًا لاستعادة مستواه.

27 يونيو 2018

باسم مرسي يتفق مع الزمالك على خوض تجربة احترافية بصفوف لاريسا اليوناني بعد التنازل عن جزء من مستحقاته المالية للقلعة البيضاء.

192 دقيقة هي ملخص ظهوره مع لاريسا في اليونان في 5 مباريات ارتدى قميصه بها ولكن لم يُسجل أو يصنع وحصل على بطاقة صفراء ثم عاد لمصر بعد أزمة واجهها في العودة مرة أخرى لليونان.

سموحة

31 أغسطس 2018

أعلن فرج عامر، رئيس سموحة ضم باسم مرسي على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم.

6 مبارايات مع سموحة لعب خلالها 120 دقيقة ولكن دون أن يُسجل أو يصنع كان مُجمل إنتاجه مع النادي السكندري الذي دخل في أزمة مع جهازه الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن ليُجمد بعدها.

2 يونيو 2019:

باسم مرسي يشكوا سموحة وحسام وإبراهيم حسن واتحاد الكرة لفيفا بحجة تعرضه للسب والشتائم بألفاظ خارجة من التوأم وتعرضه للإيقاف ومنعه من التدريب بقرار رسمي تجاهل أنه لاعب محترف.

أين باسم الآن؟

اللاعب على ذمة الزمالك الذي يرتبط معه بعقد رسمي ولكن لم يتضح موقفه من العودة مرة أخرى للفريق للتواجد معه بالموسم المقبل 2019/2020 أم تسويقه لفريق أخر أو وضعه على قائمة الانتظار حتى يناير.. فربما يجلس باسم مرسي متذكرًا انطلاقته مع الزمالك والمنتخب وكونه مهاجمًا أساسيًا للفريقين ووضعه حالياً.. متسائلًا: "في أي طريق سرت"؟