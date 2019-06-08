موعد مبدئي لانطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز

وضع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مبدئية لانطلاق مسابقة الدوري في الموسم الجديد. وأبلغ عامر حسين، هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، بتحديد يوم ١٧ سبتمبر المقبل، موعدًا مبدئيًا لانطلاق الموسم الجديد. وطلب هاني أبوريدة، من رئيس لجنة المسابقات أن يتم تأجيل البت في الأمر، لحين الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم الاستقرار على الانتهاء من الموسم الحالي بعد نهاية منافسات البطولة الأفريقية.

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