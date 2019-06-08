ميلان يرغب ببيع كيسي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة إدارة ميلان ببيع الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن ميلان قريب من بيع كيسي خلال الفترة القادمة، حيث ترغب الإدارة في توفير بعض المال من أجل النظام المالي النظيف. وأضافت الصحيفة أن ميلان تنتظر عروض لكيسي تتجاوز مبلغ الـ30 ميلون يورو من أجل بيع اللاعب.

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