بث مباشر.. مشاهدة مباراة أمريكا والإكوادور بكأس العالم للشباب

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة أمريكا والإكوادور، والتي ستنطلق الساعة الـخامسة والنصف مساءً، بدور ربع نهائي كأس العالم للشباب. بدور ربع نهائي كأس العالم للشباب. ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة أمريكا والأكوادور، مع الفائز من لقاء السنغال وكوريا الجنوبية ، في مواجهة نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

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