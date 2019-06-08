حارس برشلونة: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع النادي الكتالوني

تحدث الهولندي ياسبر سيليسين، حارس مرمي برشلونة الإسباني، بشأن مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة.
ويرغب حارس النادي الكتالوني في الرحيل عن صفوف الفريق بسبب ابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية، حيث أصبح أثير مقاعد البدلاء للحارس الألماني تير شتيجن.
وقال سيليسين في مقابلة صحفية مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ، "لا أعرف أين سأتواجد الفترة المقبلة، فلم أحسم قراري بعد".
وأتبع " سأحسم موقفي بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية، فنحن منشغلون بالمنتخب الوطني الفترة الحالية".
ويواجه منتخب هولندا نظيره البرتغالي في نهائي دوري أمم أوروبا غدًا الأحد.
وأكمل حارس منتخب هولندا " سأبحث مع مدير أعمالي العروض المقدمة لي".
وبسؤاله عن آخر عرض مقدم له من جانب نادي فالنسيا الإسباني، قال" بالتأكيد فالنسيا فريق رائع، لكنني لم أحسم قراري بالاستمرار أو بالرحيل عن صفوف برشلونة".
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