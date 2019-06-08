أشرف صبحى يكرم نجوم السلاح غدًا

يقوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بتكريم أبطال ونجوم السلاح صباح غد الأحد الذين حققوا ميداليات ونتائج جيدة فى بطولات العالم وأفريقيا للناشئين والناشئات والشباب وكأس العالم والجائزة الكبرى والتصنيف العالمى. وكأس العالم والجائزة الكبرى والتصنيف العالمى. ويقام حفل تكريم أبطال السلاح بمقر وزارة الشباب والرياضة فى حضور رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وأعضاء مجلس الإدارة . ويقوم رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى باستعراض النتائج التى حققها أبطال اللعبة وبرنامج وخطة عمل الاتحاد فى الفترة المقبلة والاستعدادات الجارية للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2020 .

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