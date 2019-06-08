إسبانيا والبرتغال تتقدمان بملف لاستضافة كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع نظيره البرتغالي نيتهما لتقديم ملف مشترك إلى الفيفا من أجل استضافة فعاليات بطولة كأس العالم 2030. وأصدر الاتحاد الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي، يفيد بأنه توصل مع نظيره البرتغالي بعد الاجتماعات وإجراء التشاورات بأنهما سيتقدمان بملف رسمي، لاستضافة كأس العالم 2030. توصل مع نظيره البرتغالي بعد الاجتماعات وإجراء التشاورات بأنهما سيتقدمان بملف رسمي، لاستضافة كأس العالم 2030. وأضاف البيان أن كلتا الدولتين على دراية كبيرة بالاستعدادات وقادرتان على استضافة الحدث الكروي الأكبر في العالم. جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أسند في وقت سابق كأس العالم 2022 إلى دولة قطر، بينما أسند استضافة نسخة 2026 من البطولة كملف مشترك بين كندا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك.

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