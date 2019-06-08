مرعى يستعد لمران سلة الاتحاد ويؤكد عدم التهاون مع المقصرين

يبدأ الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى فترة الإعداد الإدارية، بقيادة الكابتن أحمد مرعى المدير الفنى لزعيم الثغر، وذلك استعدادا لبدء تدريب الفريق فى موسمه الجديد.

ومن المقرر أن يجتمع مرعى خلال ال٤٨ ساعة القادمة مع الجهاز الفنى بكامل مسئوليه الفنيين والإداريين والطبيين تمهيدا لانطلاق فترة

إعداد الفريق فى النصف الثانى من يونيو الجاري، والتى تبدأ بالإعداد البدني، حيث يستعد الفريق للمشاركة فى بطولتى الحريرى والعرب فى أكتوبر المقبل.

ويبدأ الاتحاد السكندرى مران الفريق بدون اللاعبين الدوليين وهم هيثم كمال ورامى ابراهيم واحمد عادل،

حيث يخوضون معسكرا مع المنتخب القومى استعدادا لتصفيات أوغندا.

ومن جانبه، شدد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على ضرورة عودة سلة الاتحاد، كما بدأت الموسم الماضى، حيث عودة البطولات التى لا يتنازل عنها الجماهير وكان آخرها البطولة العربية التى فاز بها ببيروت.

وأكد مصيلحى أنه لا تهاون مع أى إخفاق من أى لاعب أو مسئول حفاظا على تاريخ واسم نادى الاتحاد.