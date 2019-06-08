الأهلي يفاضل بين عامر عامر ومحمد أبو جبل

قررت لجنة الكرة في الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، عقد اجتماع من أجل الوقوف على اسم حارس المرمى الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتسعى لجنة الكرة للتعاقد مع حارس مرمى للفريق الأحمر، لتدعيم مركز حراسة المرمى، الذي يضم كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

وتضع لجنة الكرة اسم كل

من محمد أبو جبل حارس سموحة الحالي، والزمالك السابق، وعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن تستقر اللجنة على أحد الحارسين من أجل تكثيف المفاوضات معه.