الفيفا.. الخطوة القادمة للأهلي ضد اتحاد الكرة

يدرس النادي الأهلي بقوة تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة لدى الاتحاد الدولي "فيفا" اعتراضاً على بعض الأمور التي جرت في الدوري الممتاز هذا الموسم. بعض الأمور التي جرت في الدوري الممتاز هذا الموسم. وأرسل الأهلي مذكرة رسمية لاتحاد الكرة يطالب باستكمال الدوري قبل أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونية الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

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