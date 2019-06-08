مونتنيجرو تقيل المدير الفني بعد غيابه عن مباراة الفريق

أعلن اتحاد الكرة في مونتنيجرو، إقالة لجوبيسا تومباكوفيتش، من منصبه كمدير فني للفريق، على خلفية غيابه عن مباراة فريقه أمام كوسوفو.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا أعلن فيه عن إقالة المدير

الفني قائلًا: " بغض النظر عن أن تغيب المدرب عن حضور اللقاء كان مفاجأة غير سارة بالنسبة لنا، فهو يمثل خرقالواجباته المهنية المنصوص عليها في التعاقد".

يذكر أن تومباكوفيتش، لم يتواجد خلال مباراة منتخب مونتنيجرو مع كوسوفو مساء أمس الجمعة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحتل المنتخب المركز الأخير في مجموعته بالتصفيات.