سيلسن يوجه نصيحة إلى دي ليخت بشأن مفاوضات برشلونة

أكد الهولندي ياسبر سيلسن حارس مرمي نادي برشلونة الإسباني، أنه تحدث مع مواطنه دي ليخت مدافع أياكس امستردام، بشأن مستقبله الكروي بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية للظفر بخدماته.

وقال سيلسن في حوار أجرته صحيفة موندو ديبورتيفو، "تحدثت مع دي ليخت بشأن اهتمام برشلونة بضمه خلال الفترة المقبلة، وأخبرته

أن القرار يخصه في المقام الأول، كذلك كما فعلت مع دي يونج حينما انتقل إلى برشلونة".

وأضاف حارس مرمي منتخب هولندا " أخبرته أن برشلونة نادي رائع للغاية وأفضل نادي على مستوي العالم وارتداء قميصه شرف كبير لأي

لاعب".

وتطرق على مستوي مدافع أياكس ومستقبله الفترة المقبلة، "اعتقد أنه يمتلك العديد من الصفات التي تؤهله للعب لبرشلونة فهو مشروع مدافع رائع ومازل في شابًا يافعًا وسيتطور اداؤه خلال الفترة المقبلة".

وارتبط اسم دي ليخت بالانتقال إلى برشلونة الإسباني بعد تألقه واهتمام النادي الكاتالوني بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إتمام التعاقد مع مواطنه وزميله بالفريق دي يونج لاعب وسط أياكس.