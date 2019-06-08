رياضة | 4 نجوم يتفوقون على واقعية "هازارد" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 نجوم يتفوقون على واقعية "هازارد" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني صفقة إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي باعتبارها الصفقة الواقعية الأهم للنادي الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن صفقة إيدين هازارد رائعة لريال مدريد، لأن النجم البلجيكي يعد واحدًا من أفضل 5 لاعبين في العالم، كما أن الرباعي الذي يفوقه من الصعب أن ينتقل إلى نادٍ آخر هذا الصيف.

وأوضحت أن من يتفوقون على هازارد هم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولن يغادر برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو لم يقض سوى موسم واحد مع يوفنتوس وبالتالي من الصعب أن يرحل والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من المستحيل أن يتركا باريس سان جيرمان هذا الصيف، وفقًا للعقود المبرمة معهما وتمسك النادي الباريسي بهما.

يذكر أن التقارير تشير إلى أن ريال مدريد تعاقد مع هازارد مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات قد ترفع قيمة الصفقة إلى 150 مليون يورو.