رياضة | الأهلي يلجأ إلى طريقة تقليدية لشراء رمضان صبحي بـ72 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يلجأ إلى طريقة تقليدية لشراء رمضان صبحي بـ72 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفاوض مسئولو النادي الأهلي نادي هيدرسيفلد الإنجليزي لحسم صفقة ضم رمضان صبحي لاعب الفريق الذي انتهت إعارته مطلع الشهر الجاري بشكل رسمي.
وانضم رمضان صبحي للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة مقابل 800 ألف يورو.
وطلب النادي اللندني من الأهلي مبلغ 72 مليون جنيه مصري من أجل بيع رمضان صبحي بشكل نهائي في الموسم المقبل وهو ما وافق عليه وطلب من النادي دفع جزء من المبلغ على أن يتم تفسيط باقي قيمة الصفقة على أقساط.
وينتظر الأهلي الرد على طلب تقسيط صفقة رمضان صبحي من جانب النادي اللندني وفي حالة فشل الأمر سيلجأ الأهلي لتجديد إعارة رمضان صبحي من جديد لمدة موسم آخر.