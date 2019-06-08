رياضة | مدرب الأهلي المنتظر معروض على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي المنتظر معروض على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات جادة مع الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي تمهيداً لتدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

واستقر مجلس الأهلي على رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي بنهاية الموسم الجاري بغض النظر عن فوزه بلقب الدوري الممتاز من عدمه هذا الموسم.

ويسعى الأهلي لإنهاء المفاوضات مع ديسابر لتدريب الفريق بعد كأس الأمم الإفريقية خاصة أن المدرب الفرنسي سبق له التدريب في مصر والقارة الإفريقية وراتبه السنوي يتوافق مع السقف المالي الذي وضعه الأهلي.

المفاجأة كانت في دخول نادي الزمالك طرفاً في المفاوضات مع ديسابر بعدما عرض محمد حبشي وكيل أعمال السويسري جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك على رئيس القلعة اليبضاء التعاقد مع ديسابر بعد أمم إفريقيا لتولي المهمة الفنية خلفاً لخالد جلال.