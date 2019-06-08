رياضة | مدافع منتخب مصر يصدم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع منتخب مصر يصدم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الصدمة لمسئولي الزمالك، بشأن انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجدد الزمالك المفاوضات مع باهر المحمدي في الساعات الماضية عن طريق أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، ولم يصل لاتفاق مع اللاعب.

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وجاء رد اللاعب بتركيزه مع المنتخب الوطني في المعسكر الإعدادي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وطالب بغلق المفاوضات لحين انتهاء البطولة.

ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع باهر المحمدي والاستفادة من خدماته بعد تألقه مع الإسماعيلي والمنتخب الوطني في الموسم الجاري حيث يعتمد عليه المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بشكل أساسي.

وسبق ولعب المحمدي للزمالك قبل عدة مواسم على سبيل الإعارة لكنه لم يحصل على فرصته مع الفريق مما أدى إلى رحيله في نهاية الأمر.