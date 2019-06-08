رياضة | برشلونة يدخل حربا مع ريال مدريد على أقوى صفقة في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يدخل حربا مع ريال مدريد على أقوى صفقة في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي برشلونة الإسباني حربًا شرشة مع ريال مدريد على ضم أهم صفقات الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقرر برشلونة الدخول في مفاوضات مع كيليان مبابى مهاجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه في الميركاتو الصيفي رغم إصرار ريال مدريد على التعاقد معه.

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وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" العالمية أن نادى برشلونة في التعاقد مع كيليان مبابي ويستعد لتقديم عرض في صفقة تبادلية تضم الثلاثي إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلى وصامويل أومتيتي مقابل مبابي.

وأوضحت أن برشلونة يفكر في ضم مبابي صاحب الـ20 عامًا بأي شكل رغم أنه يفاوض في الوقت نفسه أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.