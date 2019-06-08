رياضة | على طريقة بواتينج.. مهاجم عجوز يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة بواتينج.. مهاجم عجوز يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي برشلونة الإسباني كريستيان ستواني مهاجم فريق جيرونا الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصفقة قد تتم مقابل 6 أو 7 ملايين يورو فقط، بسبب أن عمر ستواني (32 عامًا)، بالإضافة إلى هبوط جيرونا للدرجة الثانية.

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ويتمتع ستواني بمعدل تهديفي مميز، حيث أنه في آخر موسمين أحرز 21 و19 هدفًا على الترتيب، وهو ما أثار إعجاب مسؤولي برشلونة

وأفادت الصحيفة أن برشلونة لن يتحرك نحو ضم ستواني، قبل أن يتم إنهاء صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بشكل رسمي في 1 يوليو المقبل.

ويشبه ستواني موقف برينس بواتينج عندما تم التعاقد معه رغم كبر سنه.