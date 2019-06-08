رياضة | انتهاء مستقبل باسم مرسي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء مستقبل باسم مرسي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك، عودة باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار لصفوف فريق سموحة السكندري.

وجاء رفض مسئولو الزمالك، بعد فشله في تجربته الاحتراف بالدوري اليوناني وقطع إعارته والعودة إلى الدوري المصري عن طريق سموحة وفشله في إثبات نفسه.

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ومن المقرر أن يتم إخطار اللاعب بشكل رسمي بقرار الإدارة خلال الأيام المقبلة لجلب اللاعب لعرض في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من إعارة باسم مرسي إلى صفوف سموحة في يناير الماضي لكن اللاعب لم يشارك بسبب توتر العلاقة بينه وبين حسام حسن المدير الفني للفريق بشكل كبير.

ويرى مسئولو الزمالك أن اللاعب مستواه ضعيف وتراجع بشكل كبير عما كان عليه من قبل وهو ما دفعهم لغلق الباب على عودته.