رياضة | الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يصدر بيانا عن نهائي الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يصدر بيانا عن نهائي الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بيانا علق فيه على الأحداث المؤسفة التى أعقبت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجى التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

جاء البيان على النحو التالي: "سجل الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وهو خيمة المحبة والتآلف لكل الإعلاميين الرياضيين العرب، بكل فخر واعتزاز التميز للأندية العربية في القارة الإفريقية، حيث كان نهائي كأس الفيدرالية الإفريقية بين الزمالك المصري والنهضة البركاني المغربي ونهائي دوري الأبطال بين الوداد المغربي والترجي التونسي كلاهما كان عربيًا أكد السيطرة العربية على بطولتين من أهم البطولات الكروية الإفريقية .. هذا الأمر أشاع السعادة والارتياح بين عشاق الكرة العرب خاصة في الدول العربية الشقيقة مصر والمغرب وتونس".

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وأضاف: "كلنا ندرك أن لعبة كرة القدم كثيرًا ما تتعرض لصعوبات ومشاكل وربما أخطاء يحكمها ويعالجها عادة القانون والأنظمة واللوائح بحيث لا تخرج عن نطاقها الرياضي السليم .. لذا فإن ردود الفعل لما جرى من البعض في مباراة الترجي والوداد في نهائي دور الأبطال كان مؤلمًا ومحزنًا ومبالغًا فيه، حيث حاول البعض إثارة الوقيعة والفتنة بين الأشقاء في كل من تونس والمغرب رغم ما تربطهما من علاقات تاريخية تعزز روح الأخوة والمحبة بينهما".

وتابع البيان: "إن الإتحاد العربي للصحافة الرياضية يتوجه إلى حكماء الإعلام الرياضي في البلدين الشقيقين لكي يحولوا دون تزايد الإحتقان والتشنج من خلال الكلمة الرصينة الأمينة والخيرة التي تفشل أي إساءة للفريقين أو البلدين وأيضًا تُعلي مبدأ الروح الرياضية التي نتمنى أن تكون حاضرة دائمًا .. فالصداقة والأخوة المغربية التونسية أكبر من أي كأس أو بطولة خاصة وأن هناك هيئات منصفة تحقق العدالة.

وأشار إلى أن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يدرك أن الأمر سحابة صيف وأن العقلاء وقادة الكرة والإعلام الرياضي الواعي سيضعون الأمور في نصابها الصحيح.