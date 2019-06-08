رياضة | الزمالك يضاعف مكافآت الفوز في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يضاعف مكافآت الفوز في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك، مضاعفة مكافأة الفوز في مباريات الدوري الثلاثة المقبلة أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وعلى الرغم من تجميد مستحقات اللاعبين بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود، إلا أن قرار الإدارة بمضاعفة المكافآت لتحفيز اللاعبين.

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ويحتاج الأبيض للفوز في الثلاث مباريات المتبقية بالدوري من أجل التتويج بالبطولة، والتعادل في أي مباراة أو الخسارة يعني ضياع البطولة.

وكان الزمالك قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله على ستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

ويخوض الزمالك 3 مباريات بعد إنتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019 أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي بجانب استكمال منافسات كأس مصر.