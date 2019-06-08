رياضة | رونالدو: لن أتأثر بـ34 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو: لن أتأثر بـ34 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أن أمامه الكثير لكي يقدمه مع فريقه ومنتخب بلاده رغم بلوغه سن الـ٣٤ عامًا

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "ما زلت أشعر أنني بحالة جيدة على الرغم من 34 سنة ولا يزال لدي الكثير لأقدمه".

وأضاف رونالدو: "إنه لشرف دائم أن أعود إلى البرتغال. كونك جزءًا من هذه المسابقة هو أمر مميز للغاية.. نحن سنلعب النهائي على أرضنا وسوف نقدم كل شيء حتى نكون أبطالاً لهذه البطولة ".