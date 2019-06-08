رياضة | عاجل.. الأهلي يقطع الطريق على رحيل مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقطع الطريق على رحيل مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على استمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في منصبه في الموسم الجديد.

وجاء استقرار مجلس إدارة النادي الأحمر على استمرار لاسارتي بسبب ضيق الوقت وتلاحم الموسم، وصعوبة البحث عن مدرب جديد في هذا التوقيت.

وكان الأهلي قد تعاقد مع لاسارتي في نهاية ديسمبر الماضي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن تدريب الفريق بعد وداع كأس زايد للأندية الأبطال.