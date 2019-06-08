فى استفتاء صحيفة إسبانية..محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم

صدى البلد طرحت صحيفة "ماركا" الإسبانية استفتاءً جماهيرًا عبر موقعها الإلكتروني، لاختيار أفضل لاعب في العالم هذا الموسم. وشهدت القائمة وجود النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وزميله فيرجيل فان دايك، ولونيل ميسي هداف برشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وشهدت القائمة أيضا تواجد جريزمان وأبلاك من أتلتيكو مدريد، وهازارد لاعب تشيلسي السابق المنضم حديثا إلى ريال مدرديد، ولوكا مودريتش لاعب وسط الميرنجي، وكليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. ونجح محمد صلاح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي...

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