شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يعقد جلسة فى الزمالك لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك والمنتهى إعارته للشرطة العراقى، التواجد فى مقر النادى الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد جلسة مع مسئولى قلعة ميت عقبة لحسم موقفه مع النادى.
وتعد فرصة عودة معروف يوسف للزمالك صعبة فى ظل عدم وجود مكان خالٍ بقائمة الأجانب بالقلعة البيضاء، وسيكون الأقرب تسويق اللاعب بإعارته أو بيعه نهائيا وفقا للعروض التى ستصل إلى اللاعب.
وكان معروف يوسف جدد تعاقده مع الزمالك فى مطلع الموسم الحالى قبل إعارته لنادى الشرطة العراقى، ورحل لاعب الوسط النيجيرى على سبيل الإعارة بعد تعاقد الزمالك مع الدولي التونسى فرجانى ساسى.
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