سوبر كورة يكشف مفاجأة عنتر ودنيا الحلو فى العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك برفقة زوجته الفنانة الشابة دنيا الحلو فى شرم الشيخ، وتوجها فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك من أجل الاستجمام فى شرم الشيخ.

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