شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربك خريطة صفقات طلائع الجيش فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب تأخر مسئولى الزمالك فى الرد على نظرائهم فى طلائع الجيش حول مصير الثنائى إسلام جمال وكابوريا فى إرباك خريطة صفقات الطلائع فى الميركاتو الصيفى.

وخاطب مسئولو طلائع الجيش الزمالك لمعرفة الموقف النهائى للقلعة البيضاء من اللاعبان إسلام جمال وكابوريا ولم يتلق إجابات حاسمة فى هذا الشأن، نظراً لعدم حسم مصير اللاعبان حتى من الآن من قبل الجهاز الفنى للفارس الأبيض بقيادة خالد جلال.

طلائع الجيش يملك ثلاثة لاعبين معارين من الزمالك هم إسلام جمال مدافع الفريق، وأحمد موسى (كابوريا) لاعب الوسط ومصطفى محمد المهاجم الشاب ولكن الأخير حسمت إدارة القلعة البيضاء موقفها بعودته لقيادة خط هجوم الزمالك فى الموسم الجديد بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم وتسجيله 12 هدفاً .

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واستقر مسئولو الطلائع على استمرار كابوريا وإسلام جمال مع الفريق فى الموسم الجديد فى ظل حاجة الجهاز الفنى لخدماتهم انتظاراً للموقف النهائى للزمالك.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.