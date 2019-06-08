أبو جريشة البطل ورضا والقيصر الوصيف.. تعرف على هدافى الإسماعيلى بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة لبطولة امم افريقيا 2019 والتى تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. وعلى خلفية ذلك، نرصد بالأرقام تاريخ ممن سبق لهم اللعب بقميص الدراويش وسجلوا أهدافا بأمم افريقيا على مدار التاريخ، فمنهم من سجل حينما كان لاعبا بالإسماعيلى وآخرون سجلوا بعد رحيلهم عن الفريق.. -على أبوجريشة هو الأكثر تسجيلا برصيد 7 أهداف. Advertisements -الوصافة تقاسمها رضا وحسنى عبدربه برصيد 4 أهداف. -بشير عبد الصمد حل فى المركز الثالث برصيد هدفين. -وسجل سيد عبد الرازق “بازوكا” و”أسامة خليل” وعماد سليمان وحمزة الجمل وطارق مصطفى وأحمد فتحى ومحمد بركات وعبد الله السعيد هدفا وحيدا.

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