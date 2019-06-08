شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجدد مفاوضات ضم "غزال" الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الإسماعيلى للأندية التى أبدت رغبتها مؤخراً فى ضم عمرو جمال لاعب الأهلي بعدما غاب اللاعب عن حسابات الجهاز الفني للأحمر خلال الموسم الحالى بشكل واضح. ودخل جمال المُلقب بـ"غزال" الأهلي حسابات أكثر من نادٍ بالدورى المحلى، فى مقدمتها المقاصة بجانب المصرى وسموحة وأندية أخرى بالدورى المحلى. ومن المقرر أن يتحدد مصير عمرو جمال خلال الفترة المقبلة سواء بالبقاء فى النادى أو الرحيل، خاصة أن الإسماعيلي أبدى رغبة أكيدة فى ضم المهاجم الشاب الذى كان مُرشحاً من قبل لتدعيم صفوف الدراوش فى يناير الماضي غير أن المفاوضات لم تنجح. Advertisements

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