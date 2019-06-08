شكرا لقرائتكم خبر عن "صور " .. " الشيخ و ربيعة " يقضيان الإجازة فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى صور عبر صفحته الشخصية على إنستجرام صور أثناء تواجده فى شرم الشيخ لقضاء الإجازة قبل العودة للتدريبات . كما نشر أيضا زميله رامى ربيعة صورة أثناء تواجده هو الأخر فى شرم الشيخ للاستجمام .

يذكر أن الجهاز الفنى للأهلى منح اللاعبين راحة فى ظل توقف الدورى حاليا استعدادا لأمم أفريقيا 2019 التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو القادم . Advertisements

أحمد الشيخ 1

رامى ربيعة

أحمد الشيخ 2

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