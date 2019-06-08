شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الزمالك تنتعش بـ21 مليون جنيه خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن خزينة القلعة البيضاء سوف تستقبل خلال الأسبوع الجارى ما يقرب من 21 مليون جنيه، وهى المكافأة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للفائز بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر ذاته أن تلك القيمة سيخصم منها الكاف نسبته فى تذاكر المباريات بجانب الغرامات، إن وجدت على النادى الأبيض، خلال مشوار البطولة الأفريقية التى توج أبناء ميت عقبة بلقبها بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى النهائى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3.

ومن المقرر أن يرسل الكاف خطابا رسمياً إلى نادى الزمالك خلال الأسبوع الجارى بشأن القيمة النهائية لمستحقات الأبيض من المكافأة بعد الخصومات التى ستحدث بشأن ما يستحق للاتحاد الأفريقى لدى النادى الأبيض.