ماذا قدم حراس مرمى المصرى البورسعيدى هذا الموسم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى على تويتر إحصائية لأرقام وإحصائيات حراس مرمى الفريق هذا الموسم. ولعب المصرى البورسعيدى 34 مباراة سجل 45 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا بفارق 7 أهداف . ولعب المصرى 17 مباراة بالدور الاول للدوري سجل 20 هدف واستقبل 21 هدف بفارق -1 بينما لعب فى الدور الثانى 17 مباراة سجل 25 هدف وتلقت شباكه 17 هدفا بفارق 8 أهداف. وسجل المصرى البورسعيدى فى الشوط الاول خلال 34 مباراة 16 هدفا وتلقت شباكه 19 هدف بفارق -3 Advertisements بينما سجل الفريق فى الشوط الثانى خلال 34 مباراة 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدف بفارق 10 أهداف







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