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الاتحاد الدولى يخطر السلاح بتأجيل انطلاق بطولة أفريقيا بمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، تلقيه إخطاراً من الاتحاد الدولى بتأجيل موعد انطلاق بطوبة أفريقيا بمالى، مشيرا إلى أنها ستنطلق يوم 24 يونيو الجارى.

وقال عبد المنعم الحسينى، إنه كان محددا لها يوم 8 يونيو وتم إخطار الاتحاد المصرى بموعد جديد من 18 وحتى 24 من نفس الشهر قبل أن يتم الاستقرار على بدئها يوم 24.

ويشارك المنتخب فى هذه البطولة بـ24 لاعبا ولاعبة فى جميع الأسلحة المختلفة .

 

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